جهاز مراقبة يرسل بيانات صحية لمسافة تصل إلى 15 ميلاً

كشفت دراسة جديدة، أن الأجهزة القابلة للارتداء التي تستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة الإشارات البيولوجية، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الرعاية الصحية، لكنها تتطلب بنية تحتية متقدّمة.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، فقد شرع فريق بحثي من جامعة أريزونا الأمريكية، في تغيير ذلك، عبر نظام جهاز مراقبة يمكن ارتداؤه، يمكنه إرسال بيانات صحية تصل إلى 15 ميلاً، وهو النطاق الأبعد كثيراً مما تستطيع أنظمة «واي فاي» أو «بلوتوث»، دون أي بنية تحتية مهمة.

ويستخدم النظام الذي طوّره الباحثون في جامعة أريزونا، شبكة واسعة النطاق منخفضة الطاقة، والتي توفر مسافة 2400 مرة من شبكة «واي فاي»، و533 مرة من تقنية «بلوتوث».

ويسمح الجهاز بالتشغيل المستمر على مدى أسابيع، بسبب ميزة نقل الطاقة اللاسلكية الخاصة به لإعادة الشحن دون تفاعل، ويتم تحقيق كل ذلك ضمن حزمة صغيرة، تتضمن حتى حساب المقاييس الصحية على متن الطائرة.

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