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الصين تعلن تراجع عدد إصابات أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال

12/10/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت السلطات الصحية في الصين أنها تشهد حاليا "اتجاها هبوطيا متقلبا" فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، قوله في مؤتمر صحفي عقد ببكين، اليوم الأحد، إن عدد الحالات المرضية في المرافق الطبية الكبرى بأنحاء البلاد، انخفض مؤخرا.

وكانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي، بأن مصدر تفشي أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال هو مسببات الأمراض المعروفة. وأثارت تقارير بشأن وجود زيادة في معدلات الاصابة بالأمراض، مخاوف من احتمال أن يكون السبب هو ظهور فيروس جديد.

وأبلغ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومستشفى أطفال بكين، منظمة الصحة العالمية بوجود زيادات في زيارات المرضى للعيادات الخارجية وفي حالات الايداع داخل المستشفيات، وذلك بسبب انتشار الميكوبلازما الرئوية، والفيروس المخلوي التنفسي، والفيروس الغدي، والأنفلونزا.


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