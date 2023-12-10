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فيلم «أناتومي أوف إيه فول» يفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي لعام 2023

12/10/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز فيلم المحاكمة الدرامي «أناتومي أوف إيه فول» للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، بجائزة أفضل فيلم أوروبي لهذا العام، وفقاً لما أعلنته أكاديمية السينما الأوروبية، خلال حفل أقيم في برلين، أول من أمس.
وتدور أحداث الفيلم حول كاتبة ناجحة، تلعب دورها الممثلة «ساندرا هولر»، تحاول إثبات براءتها بعد اتهامها بقتل زوجها.

وفي وقت سابق، فاز فيلم «أناتومي أوف إيه فول» بجائزة أفضل سيناريو، وأيضاً جائزة أفضل مونتاج، فيما فازت ترييه بجائزة أفضل مخرجة، وحصلت هولر جائزة أفضل ممثلة لعام 2023.

وحصل الممثل الدنماركي مادس ميكلسن على جائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم «باستاردس»، وتسلم الجائزة عبر الفيديو.

وكان الممثل الألماني كريستيان فريدل، الذي لعب دور رودولف هوس قائد معسكر أوشفيتز في فيلم «زون أوف إنترست»، من بين المرشحين لهذه الفئة.

كما كرمت الأكاديمية الممثلة البريطانية فانيسا رديجريف، على مجمل مشوارها الفني.

وحصل المخرج السينمائي المجري بيلا تار مخرج فيلم «ساتان تانجو»، على الجائزة الفخرية لرئيس الأكاديمية ولجنة التحكيم.

وتم تكريم المخرجة الإسبانية إيزابيل كويكسيت مخرجة فيلم «ذا سيكريت لايف أوف ووردس»، على ما قدمته للسينما العالمية.

وتعتبر جوائز أكاديمية السينما الأوروبية، واحدة من أرفع الجوائز في هذا المجال. وصوت حوالي 4600 عضو في أكاديمية السينما الأوروبية للفائزين في مجموعة من الفئات، ما يشبه جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.
وعادة ما يجري تقديم جوائز الأفلام الأوروبية بالتناوب بين برلين والمدن الأوروبية الأخرى.

وفي العام الماضي، ذهبت جائزة أفضل فيلم، إلى الفيلم الساخر «تراينجل أوف سادنيس».

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