بثنائية في مرمى ألميريا.. أتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني مؤقتاً

صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتظار لقاء برشلونة أمام جيرونا في ختام مباريات اليوم.

وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).

وقلّص أتلتيكو الفارق مع جاره المتصدّر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا الذي قد يتصدّر بفارق نقطةٍ عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكاتالوني.

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

وفشل ألميريا بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقّق أي فوز (4 تعادلات و12 خسارة) في الدوريات الخمسة الكبرى.

وعلى ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو"، بدأ أصحاب الأرض بالضغط سريعاً فافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بداعي التسلّل.

وعاد موراتا ليُسجّل الهدف الأوّل لأتلتيكو في الدقيقة 17 بعدما تخطّى المدافع والحارس ليسجّل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم، والهدف رقم 22 في جميع المسابقات، مقترباً من معادلة رقمه القياسيّ في عدد الأهداف خلال عامٍ واحد (23 في عام 2017).

وأضاف كوريا الهدف الثاني (22) بسهولة بعد عرضيّةٍ من ماركوس لورنتي.

وقلص باتيستاو الفارق لألميريا في الدقيقة 62 مستغلاً كرة مرتدة تصدّى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ويلعب لاحقاً، غرناطة أمام أتلتيك بلباو، وقادش أمام أوساسونا.

وتختتم منافسات هذه المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو أمام سلتا فيغو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز