Monday, 11 December 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غنتوت يعقد مؤتمر بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو غداً

12/10/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً بمقره في غنتوت للإعلان عن تنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الرابعة بمستوى «6-8 هاند كاب»، والتي تتجدد إقامتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الحالي، والتي يحمل لقبها الذهبي فريق أنكورا بولو، والذي فاز مؤخراً بلقب بطولة عيد الاتحاد الـ 52.. وتكشف اللجنة المنظمة للبطولة السنوية في مؤتمرها عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم تلك البطولة الاستثنائية مواصلة للنجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث الماضية.
وأضاف خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة، بأن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، والذي يمثل نوعاً من قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10122023000110011019ID1107566959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث