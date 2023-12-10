غنتوت يعقد مؤتمر بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو غداً

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً بمقره في غنتوت للإعلان عن تنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الرابعة بمستوى «6-8 هاند كاب»، والتي تتجدد إقامتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الحالي، والتي يحمل لقبها الذهبي فريق أنكورا بولو، والذي فاز مؤخراً بلقب بطولة عيد الاتحاد الـ 52.. وتكشف اللجنة المنظمة للبطولة السنوية في مؤتمرها عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم تلك البطولة الاستثنائية مواصلة للنجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث الماضية.

وأضاف خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة، بأن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، والذي يمثل نوعاً من قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.

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