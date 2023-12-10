غنتوت يعقد مؤتمر بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً بمقره في غنتوت للإعلان عن تنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الرابعة بمستوى «6-8 هاند كاب»، والتي تتجدد إقامتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الحالي، والتي يحمل لقبها الذهبي فريق أنكورا بولو، والذي فاز مؤخراً بلقب بطولة عيد الاتحاد الـ 52.. وتكشف اللجنة المنظمة للبطولة السنوية في مؤتمرها عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم تلك البطولة الاستثنائية مواصلة للنجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث الماضية.
وأضاف خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة، بأن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، والذي يمثل نوعاً من قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.
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