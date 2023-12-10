تحديات الصقور في مهرجان ليوا الدولي تنطلق اليوم

تنطلق اليوم تحديات «مسابقة الصقور»، ضمن فعاليات مهرجان «ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، وسيتم تخصيص اليوم الأول لفئة «الملاك - فرخ»، والثاني لفئة «المحترفين - فرخ»، والثالث لفئة «المحترفين - جرناس».

ووضع نادي ليوا الرياضي معايير عالمية للتحكيم في مراحل الانطلاقة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الإلكترونية الحديثة والدقيقة، وسيتم تطبيق «نظام التلواح» خلال المسابقة.

وتعد المسابقة فرصة كبيرة لمحبي التراث ومتابعي هذا النوع من الرياضات الشعبية للحضور ومتابعة المنافسات، كما تجذب المحترفين والملاك من كل الفئات.

من جهة أخرى، شهدت منافسات «الاستعراض الحر» للسيارات مشاركة قياسية لأكثر من 160 سيارة في فئات «T» و«S»، و«N»، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز ذياب الربيعي بالمركز الأول في «أجمل استعراض»، لفئة «T»، وحل ثانياً محمد الظاهري، ومحمد سالم الجنيبي وثالثاً، والقطري سعود راشد المري رابعاً يليه فارس الدرمكي.

وتصدر محمد العوضي فئة «N»، يليه أحمد البلوشي، وخليفة خميس، ومحمد الظاهري، خالد البلوشي، وظفر السعودي سلطان العقيلي بالمركز الأول في فئة «S»، يليه محمد الذيب، ومحمد الدهماني، وخالد البلوشي، والعماني محمد الجابري.

وأثنى عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي على المشاركة الكبيرة والقياسية لأكثر من 160 سيارة في تحديات الاستعراض الحر للسيارات، وتجاوز كل أرقام المواسم السابقة في هذه الفئة.

وأشاد بحرص المشاركين في «الاستعراض الحر» على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، متمنياً أن تقام منافسات الصقور بصورة إيجابية كما هو معتاد في كل موسم، وبصورة تعكس القدرات الكبيرة لنادي ليوا الرياضي في تنظيم الحدث بتميز كبير واحترافية عالية.

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