Monday, 11 December 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

12/10/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على «انكورا لامار» بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على«إيه إم بنجاش»، بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.
نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن برنامجه السنوي، وتوج مارتن بيدرسن رئيس مجلس إدارة «إيفزا دبي»، الفرق الأربعة التي شاركت في البطولة، كما نال مارتين روزاندال لاعب فريق بن دري، جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر ريليكيا لخالد العمران، على جائزة أفضل خيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10122023000110011019ID1107566957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث