«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على «انكورا لامار» بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على«إيه إم بنجاش»، بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن برنامجه السنوي، وتوج مارتن بيدرسن رئيس مجلس إدارة «إيفزا دبي»، الفرق الأربعة التي شاركت في البطولة، كما نال مارتين روزاندال لاعب فريق بن دري، جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر ريليكيا لخالد العمران، على جائزة أفضل خيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز