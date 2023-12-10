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فزاع الدولية للريشة الطائرة تنطلق غداً بمشاركة 41 دولة

12/10/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق يوم غد الإثنين، النسخة الخامسة لبطولة "فزاع" الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بمشاركة 308 لاعبين ولاعبات، يمثلون 41 دولة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام البطولة التي تعد آخر بطولات "فزاع" لعام 2023، بصالة نادي النصر، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني اليوم الأحد في نادي دبي لأصحاب الهم، كما تم إجراء التصنيف الطبي بفندق "البستان".

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، اكتمال الترتيبات لإنجاح آخر بطولات عام 2023، استعداداً لتدشين النسخة الجديدة لعام 2024.

وقال بالرقاد: "رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وصلت إلى العالم، عندما وجه قبل 14 عاماً بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم لأول مرة، بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع عبر الرياضة، لتصبح "فزاع" نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم، ومركزاً للتميز الرياضي بعد أن تم تدشين النسخة الأولى عام 2009".

وأشار إلى أن رؤية سمو ولي عهد دبي تحققت، لتقدم "فزاع" العديد من المبادرات، ليتسابق "أبطال النخبة" في العالم من أجل التواجد في دبي والمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم.

وأضاف: "عززت متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورعايته لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، النجاحات، لتلعب "فزاع" دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم، وتجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع".

وأوضح أن القيادة الرشيدة ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية، ما منح الإمارات ودبي "أرض المبادرات" التي ترفع دائما شعار "تمكين أصحاب الهمم" دوراً كبيراً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، ونسعى جميعا لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية المقررة".

وقال بالرقاد إن النسخ المختلفة لبطولات "فزاع"، شهدت نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين، لينجح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات المهمة، خصوصاً وأن "فزاع" تؤكد بالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

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