50 مشاركاً يتنافسون في لقب «الفجيرة لترويض الخيول» 17 ديسمبر

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الفجيرة الأولى لترويض الخيول «دريساج» اكتمال الاستعدادات كافة الخاصة بانطلاق البطولة في 17 الجاري، في المنطقة القريبة من قلعة الفجيرة التاريخية ويتنافس 50 مشاركاً في حصد لقب البطولة، التي تتضمن 10 أشواط يتنافس فيها الفرسان في نيل 10 كؤوس ضمن 11 فئة.

وتهدف البطولة إلى زيادة وتنويع أنشطة الفروسية يالفجيرة بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى مضاعفة الاهتمام بالرياضات التراثية، وتفعيل حضورها تعزيزاً لمكانة الدولة الحاضنة لأهم الفعاليات والأحداث الرياضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بحضور كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، رئيس لجنة دريساج في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مدير البطولة، ونيل ابراهام، عضو لجنة دريساج في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

تعزيز

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي: إن الفجيرة بتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي بخطة ثابتة نحو تعزيز حضورها في خريطة الرياضات التراثية التي تجسد قيمنا الإماراتية الأصلية، وتكرسها في نفوس الأجيال القادمة، ونود بمناسبة استضافة هذه البطولة أن نرحب بجميع المشاركين، ونتمنى لهم التوفيق في تقديم عروض متميزة تبرز مدى الاهتمام والتحضير الذي قاموا به استعداداً لهذه المشاركة.

وقال علي الكعبي: إن الفجيرة قطعت أشواطاً طويلة في سبيل التعريف برياضة الفروسية واحتضان الفعاليات التي تسلّط الضوء على أهميتها باحتسابها واحدة من الركائز التي تبرز مدى عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات، إذ تبرز استضافة البطولة أول في الإمارة مدى الاهتمام الكبير الذي توليه للرياضات التراثية، وما لها من أثر في تعزيز التواصل الثقافي، والتعريف بالقيم النبيلة والموروثات المجتمعية الأصيلة.

وأضاف: تحظى رياضة الفروسية بمكانة خاصة لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات باحتسابها واحدة من الرياضات التراثية المهمّة التي لها جماهيرية واسعة، فهي صفة أصيلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بماضي دولتنا وحاضرها، ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم هذه البطولة والارتقاء بها وتوفير كلّ ما يلزم من أجل إنجاحها بما يضمن إتاحة المجال للتنافس الشريف، ونقل هذه الرياضة والتعريف بها للأجيال القادمة.

وقال نيل ابراهام: دريساج رياضة تكتسب أهمية متزايدة على مستوى المنطقة والعالم، ونرى في الفجيرة وجهة رائدة في هذا المجال بما تمتلكه من إمكانات كبيرة وبدعم على المستويات كافة، ونحن على ثقة تامة بقدرة الفجيرة على تنظيم وإنجاح هذه البطولة، وتقديم نموذج متميز يبرز التطور الذي تشهده في المجالات كافة.



11 فئة

وتضم قائمة الفئات المشاركة في البطولة 11 فئة وهي: ابتدائي أول ناشئ، وابتدائي أول بالغ، وابتدائي ثانٍ ناشئ، وابتدائي ثانٍ بالغ، ومتوسط أول، ومتوسط ثانٍ، ومتقدم أول، ومتقدم ثانٍ، إلى جانب المرحلة الاحترافية الأول، والمرحلة الاحترافية الثانية، والمرحلة الاحترافية الكبرى «غراند برايز» التي يشارك فيها أربعة خيول من أجود أنواع الخيول الأوروبية، تسعى للفوز بالكؤوس العشر التي خصصتها البطولة.

وتحظى رياضة ومنافسات ترويض الخيول «دريساج» بإقبال كبير من قبل الفرسان ومن مختلف اسطبلات الدولة، وهي رياضة أولمبية تبرز قدرة الفارس على التحكم في الخيل فيتبارى فيها المتنافسون لعرض مهاراتهم وقدراتهم على ترويض الخيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز