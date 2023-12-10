تقنية الفيديو تتصدر أحداث مباراة خورفكان والنصر

تصدرت تقنية الفيديو «VAR» مشهد مباراة خورفكان وضيفه النصر والتي انتهت بفوز النسور على العميد بنتيجة 3-1، ولجأ حكم المباراة سلطان عبد الرزاق للفار لأكثر من 4 مرات، منها حالتا عدم احتساب هدفين لفريق النصر على مدار الشوطين، ولم يكن فريق النصر بذلك السوء حتى يخسر المباراة بهذه النتيجة لكن رعونة لاعبي المدرب الهولندي لفريدو شرودر حرمت جمهور العميد من العودة ولو بنقطة يتيمة من معقل خورفكان بعد أن تبارى لاعبو النصر في إهدار الفرص والتي كانت كفيلة بتحقيق التعادل أمام النسور على أقل تقدير.

وفي المقابل فإن خورفكان نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له على أكمل وجه، وتمكن المدرب الصربي نيبوشا المدير الفني لخورفكان من تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد بعد مضي مباراتين لم ينجح فيهما المدرب من الحصول ولو على نقطة.

ومنح الفوز الذي حققه خورفكان احتلال المركز العاشر برصيد 10 نقاط ويحسن من وضعيته في الترتيب، فيما تراجع النصر للمركز الثاني عشر بتسع نقاط ولاتزال وضعيته حرجة ضمن الفرق التي يتهددها الهبوط إلى دوري الهواة.

أخطاء

بدوره، قال الصربي نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان: ارتكبنا بعض الهفوات لكن بشكل عام أنا سعيد بالفوز والنقاط الثلاث وهناك أخطاء علينا أن نتداركها في قادم المباريات.

وأشار إلى أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة وتمكنوا من التسجيل في ثلاث مناسبات، منوهاً إلى أن وجود مشكلة في الكرات الطويلة والعرضية وسوء التمركز وسط اللاعبين سأعمل على علاجها.

من جانبه، قال الهولندي لفريد شرودر: لست سعيداً بالنتيجة لأننا لا نستحق الهزيمة حيث قدمنا وجهاً إيجابياً وصنعنا الفرص، وكرة القدم تعترف بالأهداف وليس بالأداء وكان يجب علينا تسجيل 4 أهداف على أقل تقدير لو نجح لاعبو النصر في استغلال الفرص السهلة التي أتيحت لهم أمام المرمى، وقال رغم الهزيمة التي لا نستحقها لكن الفريق قدم وجهاً ايجابياً في بعض النواحي وهذا ما تدربنا عليه طوال الأسبوع الماضي واليوم خلقنا عديد الفرص لكن الكرة رفضت دخول مرمى خورفكان.

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