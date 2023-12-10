العين يهدر فرصة الاقتراب من الوصل المتصدر

فوت العين فرصة تضييق الخناق على الوصل المتصدر، والحفاظ على وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد التعادل المثير أمام كلباء بهدفين، ليتراجع الزعيم للمركز الثالث برصيد 19 نقطة، تاركاً الوصافة لشباب الأهلي 20 نقطة، والفائز على الإمارات بسباعية، وصعد النمور للمركز التاسع برصيد 12 نقطة مبتعداً خطوة جديدة عن دائرة الأندية التي يتهددها خطر الهبوط ليطرق منطقة أندية وسط الترتيب، جاءت المباراة متكافئة في كل فتراتها من حيث النتيجة وحالتي الطرد في كل فريق بعد تعرض كل من البرازيلي جونتاس لاعب العين والإيراني مهدي قائدي مهاجم كلباء للطرد خلال شوط اللقاء الأول.

صيام لابا

وصام التوغولي لابا كودجو هداف العين عن التهديف أمام النمور، ليؤجل تحطيم رقم الغاني جيان أسامواه صاحب رصيد 95 هدفاً، ويمتلك هداف العين لابا 94 هدفاًً في جميع المسابقات منذ التحاقه بفريقه قبل 3 مواسم، وسينتظر كودجو مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة 11 المقبلة للمحاولة من جديد في تحطيم رقم أسامواه.

فرص مهدرة



بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي: كانت مباراة جيدة والفريقان بذلا مجهوداً كبيراً، وسمحت لنا فرص كثيرة، والآن نحن نفكر في مباراة الوصل القادمة؛ لأنها ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير.



بدوره، قال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء إن ما قدمه «النمور» أمام العين جعلنا نطمئن على المستوى العام لاتحاد كلباء، وذلك بما يملكه الفريق من مقومات، ونطمح للذهاب بعيداً في الترتيب العام أدينا مباراة كبيرة أمام فريق قادم من الآسيوية وأعددنا العدة للمباراة، وتابع: لو حققنا الفوز كانت الفرحة ستكون مضاعفة، علينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء الوصل المتصدر.

طرد جنوني

من جانبه، أبدى الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، حزنه على فقدان نقطتين أمام مضيفه كلباء، مشيراً إلى أن العين بدأ المباراة بشكل جيد، وكانت لديه فرصة كبيرة للفوز والخروج بالعلامة الكاملة بعد التقدم بهدف مبكر، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب نتيجة الطرد المفاجئ الذي تعرض له لاعب الفريق جونتاس في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول الذي كان جنونياً على حد وصفه، وتحولت الأفضلية للمنافس الذي سجل هدفين سريعين بسبب غياب التركيز والتوتر الزائد الذي ساهم فيه حكم المباراة بسبب بعض القرارات غير الموفقة، لذلك حاولنا في الشوط الثاني العودة للمباراة ومن ثم التقدم مجدداً وسنحت أكثر من فرصة للتسجيل لم نوفق في استثمارها، فضلاً عن قوة المنافس الذي صعب من المهمة، عموماً علينا تجاوز بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والتركيز على المباراة القادمة أمام النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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