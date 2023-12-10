13 ميدالية ملونة لأبطال منتخبنا في آسيوية الفنون القتالية المختلطة بالبحرين

حقق منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة 13 ميدالية ملونة، خلال منافسات اليوم الأول في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023، التي انطلقت اليوم، وتستمر لغاية 16 من الشهر الجاري، في صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، بمشاركة 238 لاعباً ولاعبة من 16 دولة آسيوية.

ونجح البطل سيف البلوشي في تسجيل بداية قوية للمنتخب، حيث حاز المركز الأول في فئة الأشبال وزن 40 كجم، وحصد عبدالله الدرمكي فضية فئة «الأشبال ب وزن 44 كجم»، وراكان اليماحي ومعد الحوسني ذهبية وبرونزية فئة «البراعم ج وزن 34 كجم» على التوالي، وحاز علي محمد النجار ذهبية فئة «البراعم ج وزن 40 كجم».



كما تألق حمدان محمد النجار وزايد الحمادي، وسيطرا على منافسات فئة «الأشبال ب لوزن 48 كجم»، وحصدا الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي. وحصد سالم الحمود ذهبية فئة «الأشبال ب وزن 77.1 كجم»، بينما تألقت غلا الحمادي بذهبية «الأشبال ب وزن 44 كجم»، وفاز ثاني المهيري بذهبية فئة «الأشبال ب وزن 62 كجم»، لينال عبدالله أنديز فضية الفئة ذاتها. ونال يوسف الخوري فضية فئة الأشبال ب وزن 67 كجم، وأضافت عفراء المطوع ذهبية فئة «الأشبال ب وزن 48 كجم» إلى سلسلة الإنجازات.

عزيمة

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: أظهر أبطالنا عزيمة راسخة ومهارات فذة، تعكس سعيهم الدائم نحو التميز وروحهم القتالية العالية، وتتماشى مع التزامنا بالارتقاء بالرياضة في الدولة، شهدنا موسماً استثنائياً جاء ثمرة الجهود الدؤوبة، التي بذلها رياضيونا واستعداداتهم القوية لخوض النزالات في مختلف الاستحقاقات، وتؤكد إنجازات منتخبنا اليوم جدارتهم بالثقة، وأنهم على الطريق الصحيح لمواصلة مسيرة الإنجازات.

ثقة

بدوره قال سيف البلوشي صاحب ذهبية فئة الأشبال وزن 40 كجم: «يأتي هذا الفوز بفضل الدعم من الاتحاد، الذي منحني الثقة، ومدني بالقوة لأواصل تدريباتي، وأتمكن أخيراً من إحراز النصر، ورفع علم الإمارات عالياً، ويشرفني إهداء هذه الميدالية إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون بمثابة شكر وعرفان على الدعم المتواصل لي ولجميع زملائي الرياضيين.

وقالت غلا الحمادي: سعيدة للغاية بإحراز الميدالية الذهبية في هذه البطولة، وأهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والذين لولا دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم ما كنا بلغنا هذه المرحلة المشرفة للرياضة الإماراتية، وأشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمته، لا سيما أنني أختتم هذا الموسم بمستوى متميز.

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