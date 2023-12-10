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إلغاء مباراة غرناطة وأتليتيك بيلباو بالدوري الإسباني بعد وفاة مشجع بالمدرجات

12/10/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ناديا غرناطة وأتليتيك بيلباو إلغاء مباراتهما في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بعد وفاة أحد المشجعين جراء أزمة قلبية في المدرجات.

وتوقفت المباراة في البداية بالدقيقة 17 حيث حاول المسعفون إنعاش المشجع، وتم إلغاء المباراة في النهاية بعد مرور ساعة.

وقالت رابطة الدوري إنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف المباراة قريبا.

وكان بيلباو متقدما 1-صفر بهدف إيناكي وليامز في الدقيقة السادسة قبل إيقاف المباراة.

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