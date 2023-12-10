ثنائية تريزيغيه تقود طرابزون سبور للمربع الذهبي في الدوري التركي



حقق فريق طرابزون سبور فوزا ثمينا خارج ملعبه على غازي عنتاب بنتيجة 3 / 1 الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

يدين طرابزون سبور بهذا الانتصار لنجمه المصري محمود حسن تريزيغيه

الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 48 و79، بينما سجل زميله اليوناني أناستيوس باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأحرز دينيس دراجوش الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

قفز طرابزون سبور بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد 26 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بشكتاش، الذي خسر أمام فنربخشة بنتيجة 1 / 3 أمس السبت في الجولة نفسها.

وخسر فريق غازي عنتاب مباراته الرابعة على التوالي ليقبع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، فاز قيصري سبور على بينديكسبور 2 / صفر، وإسطنبول باشاك شهير على هاتاي سبور 1 / صفر، وآلانيا سبور على إسطنبول سبور 1 / صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز