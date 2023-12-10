مقتل نحو 18 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

مقتل نحو 18 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
التاريخ
12/10/2023 3:01:08 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد أن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وقال المتحدث أشرف القدرة إن الحصيلة تشمل 297 قتيلا وأكثر من 550 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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