مقتل نحو 18 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد أن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث أشرف القدرة إن الحصيلة تشمل 297 قتيلا وأكثر من 550 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





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