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منظمة الصحة العالمية تعتمد قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة

12/10/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بالإجماع قراراً يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض، تبنّت الدول الـ34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قراراً يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية" إلى قطاع غزة.


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