رئيس وزراء اليابان يعتزم عزل وزير من حكومته على خلفية فضيحة فساد

يعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إقالة وزير آخر من حكومته ونحو ثلاثة مسؤولين بالحزب الحاكم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اساهي اليابانية، في ظل فضيحة فساد تهدد حكومته.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن من بين الوزراء الذين سوف يتم تغييرهم وزير التجارة ياسوتوشي نيشيورا، الذي ساعد في تعزيز خطط اليابان لاستعادة وضعها كمصنعة للرقائق من الطراز الأول. كما سوف يتم تغيير مسؤولين بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وربما يتم إضافة مسؤول ثالث للقائمة.

وكان مصدر مطلع قد قال لوكالة كيودو اليابانية أمس السبت أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يدرس استبدال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو وسط اتهامات بعدم الإبلاغ عن أموال سياسية حصل عليها من الفصيل الذي ينتمي إليه بالحزب الديمقراطي الليبرالي.

وتردد أن ماتسونو لم يبلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية عن أكثر من 10 ملايين ين (69 ألف دولار) من الدخل الذي حصل عليه عبر حفلات جمع الأموال التي كان يقيمها فصيله، وهو أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وقال نيشيورا، الذي تحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأحد خلال زيارة لمحافظة إيباراكي، إنه يتحقق بالنسبة لأمواله "وسوف يوضح الأمور في الوقت الملائم".



ولم يعلق الوزير على التقارير التي تفيد بأنه سوف يتم إقالته.





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