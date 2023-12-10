أنظمة متطورة لشحن السيارات الكهربائية خلال دقيقتين

شهدت دبي إطلاق مشروع «موراند» لأنظمة شحن السيارات الكهربائية بتقنية حديثة، تستغرق دقيقتين فقط مدة شحن السيارة بالكامل، وهي تقنية طورتها شركة «موراند هولينج» للهندسة السويسرية، والمشروع ثمرة شراكة وتحالف بين الشركة السويسرية، وشركة «كونكورد أليانس» للاستثمار الإماراتية، لتوفير بطاريات قابلة للشحن بقدرة تبلغ حوالي 7.2 كيلووات في الساعة، يمكن لسيارة صغيرة داخل المدينة أن تغطي ما يصل إلى 70 كيلو متراً بالكهرباء الكاملة أو حوالي 305 كيلو مترات في الوضع الهجين.



وقت إعادة الشحن أقل بقليل من دقيقتين، ودورة عمر البطارية يمكن إعادة شحنها 50 ألف مرة مقارنة بالبطاريات العادية، التي يبلغ عمرها الافتراضي 2000-3000 دورة إعادة شحن.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، بين إزميرالدا شكجاو، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكورد أليانس» للاستثمار مع بينوا موراند، مؤسس شركة «موراند هولينج»، بحضورعبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد ألاينس للاستثمار، ومنصور فلكناز مستشار كونكورد ألاينس للاستثمار وغلاديس موراند، أحد المساهمين في شركة "موراند هولينج".

البصمة الكربونية



وقال عبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد ألاينس للاستثمار: «تأتي الشراكة وإطلاق المشروع الجديد تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للحد من البصمة الكربونية، والمشروع يعد مساهمة في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في عصر ينصب فيه التركيز الأساسي لجميع البلدان على حماية بيئتنا باستخدام الطاقة المتجددة، يمكن للتكنولوجيا الجدية المستخدمة في مشروع «موراند» أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف المرجوة في المنطقة.



وأضاف: إن الشركة تعتزم إطلاق منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.





حقبة جديدة



وقالت إزميرالدا شكجاو، الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد ألاينس للاستثمار:»هذه التكنولوجيا يمكن أن تمثل بداية حقبة جديدة في مجال التنقل المستدام«.



وأضافت: «نحن سعداء للغاية بالعمل بما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اتخذ قادتنا خطوة كبيرة نحو المستقبل لحماية المناخ، من خلال تنظيم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً، وشددت على أن أفضل ما في هذه التكنولوجيا والشراكة هو أننا ندخلها في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)».



وتابعت: "يتمتع نظام CESA Advanced Hybrid، الذي تتبعه «موراند» بدورة حياة طويلة مع متطلبات صيانة منخفضة للغاية، مشيرة إلى «أن درجة الحرارة ليس لها تأثير يذكر على الأداء، وهي أكثر أماناً من أنظمة التخزين الأخرى، التي تتميز بمقاومة الحريق المدمجة».



وقال بينوا موراند، مؤسس «موراند هولينج» إنه واثق بالحصول على نتيجة ونجاح غير مسبوقين مع هذه التكنولوجيا.