توتنهام يعود للانتصارات برباعية في نيوكاسل بالدوري الإنجليزي



ودع توتنهام هوتسبير نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وافتتح الإيطالي الشاب ديستيني أودوجي التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرازيلي ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب.

واختتم الكوري الجنوبي الدولي هيونج مين سون مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي جولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الخمسة الماضية بالمسابقة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس، علما بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع، حيث تأتي تلك الخسارة لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهته المرتقبة ضد ضيفه ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على ميلان بالمجموعة السادسة للمسابقة القارية، أملا في تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.







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