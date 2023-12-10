خافيير مايلي رئيس الأرجنتين الجديد: ليس لدينا مال ولا بديل عن برنامج التقشف

تولى الاقتصادي اليميني التحرري خافيير مايلي منصبه رئيسا للأرجنتين اليوم الأحد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من فوز الخبير الاقتصادي الذي يأتي من خارج المشهد السياسي، على المرشح الرئيسي سيرجيو ماسا، من خلال وعده بخفض الإنفاق الاجتماعي وإغلاق البنك المركزي.

وقال مايلي في خطاب تنصيبه على درج الكونجرس: "سأقولها مرة أخرى: ليس لدينا مال"، وقال للمشرعين والقادة الدوليين الحاضرين إن الأرجنتين ليس لديها بديل عن برنامج التقشف فيما وصفه بـ "العلاج بالصدمة".

وتابع: "يمثل اليوم بداية حقبة جديدة. اليوم تبدأ إعادة إعمار الأرجنتين"، منهيا خطابه بعبارته الشعبية: "تحيا الحرية ".

وكان من بين الحضور الملك الإسباني فيليبي السادس والرئيس التشيلي جابرييل بوريك ورئيس وزراء أوروجواي لويس لاكال بو ورئيس باراجواي سانتياجو بينيا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن تعلن حكومة مايلي الجديدة عن إجراءاتها الأولى صباح الاثنين في مؤتمر صحفي، حسبما قال المتحدث مانويل أدورني للصحفيين خارج مبنى الكونجرس في البلاد الأحد.



وأكد أدورني أن التفاصيل لا تزال قيد وضغ اللمسات الأخيرة عليها ، لكنه قال إن المؤتمر الصحفي سيكون حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي يوم غد الاثنين في القصر الرئاسي "كاسا روسادا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد يصادف أيضا الذكرى الأربعين لعودة الأرجنتين إلى الديمقراطية بعد الدكتاتورية العسكرية.

وكان مايلي قد فاز في جولة الإعادة التي أجريت في 19 من نوفمبر الماضي، على وزير الاقتصاد السابق، سيرجيو ماسا.

وفي خضم أزمة اقتصادية حادة، تعهد مايلي "الرأسمالي الفوضوي"، كما يصف نفسه، بإحداث تحول جذري في البلاد. حيث يريد إدخال الدولار الأمريكي كعملة قانونية، وإلغاء البنك المركزي والعديد من الوزارات وخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل جذري.

ومنذ حملته الانتخابية، خفف مايلي من لهجة خطاباته إلى حد كبير، وقام بتأجيل أو التوقف عن العديد من خططه الأصلية. كما أنه جلب إلى حكومته عددا من السياسيين المحنكين من ذوي الخبرة، ممن كان قد شوه سمعتهم من قبل، باعتبارهم أعضاء في "الطبقة" التي كان يحتقرها.

ويشار إلى أن مايلي لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، مما يجعله يعتمد على الأحزاب الأخرى في حال كان يأمل في تنفيذ إصلاحات كبيرة.

ويتولى مايلي قيادة الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة، حيث يبلغ معدل التضخم أكثر من 140%، ويعيش نحو 40% من سكان الدولة التي كانت تعد غنية في يوم من الايام، تحت خط الفقر.

وتعاني الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، من قطاع حكومي متضخم، وانخفاض في الإنتاج الصناعي، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.





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