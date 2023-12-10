عائلة تحرق جثمان قريبها المتوفي مرتين في أسبوعين!

قامت عائلة في ويلز بحرق جثة شخص غريب بعد أن أعطاهم طاقم المستشفى الجثة الخطأ.

وألقى رؤساء الصحة باللوم على "خطأ بشري" في مشرحة مستشفى في جنوب ويلز، مما ترك عائلة مكلومة في حالة صدمة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم أخذ الجثة من المشرحة في مستشفى جامعة جرانج في كومبران في جنوب ويلز وأقيمت مراسم الجنازة في محرقة سيرهوي فالي.



واكتشف مجلس الصحة لاحقًا هذا الخطأ واضطر إلى إبلاغ العائلة بالخبر.



ثم اضطرت الأسرة إلى إقامة جنازة ثانية لقريبها المتوفى مؤخرًا بعد أسبوعين.



ولم يكن لدى الشخص الذي تم حرق جثته خطأً أي أقارب على قيد الحياة، وفقًا لمجلس الصحة بجامعة أنورين بيفان في جنوب ويلز.

والتقت

الرئيسة التنفيذية للمجلس الصحي بجامعة أنورين بيفان نيكولا بريغودزيتش بالعائلة التي مرت بمحنة إقامة جنازتين في أسبوعين.

وقالت: "نحن نشعر بالحزن الشديد إزاء ما حدث للعائلة ونتحمل المسؤولية عن هذا الحادث المعزول".

وأضافت "لا توجد كلمات يمكننا قولها، أو أفعال يمكن أن نتخذها، يمكن أن تضع هذا الأمر في نصابه الصحيح.

"نحن نأسف بشدة، وأفكارنا ودعمنا الكامل تظل مع العائلة."

وقال متحدث باسم محرقة الجثث: "ليس لدينا إذن لتقديم أي تعليقات دون موافقة العائلات".



ومن المعلوم أن تكلفة الجنازة الثانية يتحملها مجلس الصحة.



وأضاف بريغودزيتش: "نود أيضًا أن نطمئن الجمهور إلى أن هذه حالة استثنائية.

"لقد حددنا هذا الخطأ من خلال عملياتنا الخاصة وبعد المراجعة الأولية نحن واثقون من أن هذا يرجع إلى خطأ بشري معزول".