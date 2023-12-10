«أبل» توقف تطبيقات تمكّن مالكي «أندرويد» من استخدام «آي مسج»

قالت شركة «أبل»، السبت، إنها أغلقت تطبيقات الطرف الثالث التي مكّنت أجهزة «أندرويد» من استخدام خدمة «آي مسج» (iMessage)، للتواصل مع مستخدمي «أيفون».

وذكرت أبل في بيان، أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدميها، من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة بالوصول إلى «آي مسج». وأضافت أن «هذه التقنيات تشكل مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمال الكشف عن البيانات الوصفية، وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها، والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي».

وأضافت الشركة أنها ستواصل إجراء تغييرات في المستقبل لحماية مستخدميها.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقف «بيبر ميني»، أحدث تطبيق لتمكين «آي مسج» على أجهزة «أندرويد»، عن العمل. تقدم خدمة «آي مسج» من «أبل» رسائل مشفرة بين أجهزة «أيفون» و«ماك» و«أيباد»، وغيرها من الأجهزة التي تصنعها الشركة. وقاومت الشركة الدعوات لما يقرب من عقد من الزمن لتوسيع الخدمة لتشمل «أندرويد».

وجادل بعض المستخدمين منذ فترة طويلة بأن عدم وجود تطبيق «آي مسج» لنظام «أندرويد»، يجعل المراسلة بين النظامين أقل أماناً. قالت شركة «أبل» مؤخراً إنها ستدعم «آر سي إس» (RCS)، أو خدمات الاتصالات الغنية، في وقت لاحق من العام المقبل. ويُعد هذا بديلاً لخدمة الرسائل القصيرة القياسية، التي ستمكن من تحسين تجربة الرسائل النصية بين الأنظمة الأساسية.

وعلى الرغم من إضافة دعم «آر سي إس» في العام المقبل، فإن المديرين التنفيذيين لشركة «أبل»، رفضوا علناً وسراً فكرة تسهيل التواصل بين مستخدمي «آي أو إس» و«أندرويد». في العام الماضي، اقترح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، على المستخدم الذي يريد مراسلة والدته بسهولة أكبر على نظام «أندرويد»، أن يشتري لها هاتف «أيفون».

هذا، وسيتم فتح أنظمة تشغيل الشركة بشكل أكبر العام المقبل في الاتحاد الأوروبي، من خلال قانون الأسواق الرقمية، والذي سيتطلب من شركة «أبل» السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في المنطقة، بالعمل على أجهزتها.