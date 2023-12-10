مبيعات المركبات الكهربائية في الصين ترتفع 40% خلال نوفمبر

ارتفع إجمالي مبيعات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديد في الصين 40% في نوفمبر عن الفترة نفسها من العام الماضي، و8.9% عن مستواها في أكتوبر الماضي، لتبلغ 841 ألف وحدة، بحسب اتحاد سيارات الركوب. فيما صعد إجمالي مبيعات سيارات الركوب كلها إلى 2.08 مليون مركبة، ما يمثل زيادة قدرها 26% عن مبيعات نوفمبر 2022، كما قال «سوي» إن صادرات سيارات الركوب إلى روسيا ارتفعت من 160 ألف مركبة إلى ما يقارب 800 ألف وحدة هذا العام.

وارتفعت تسليمات «تسلا» في الصين خلال نوفمبر؛ بعد أن حفّز اعتزام الشركة رفع أسعار المركبات الكهربائية العملاء لتسجيل طلبات الشراء قبل تطبيق قرار الزيادة.

وبلغ إجمالي التسليمات في الصين 65.594 مركبة، مرتفعاً 5% عن نوفمبر 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن «اتحاد سيارات الركوب».

ومنذ اندلاع حرب الأسعار في الصين أواخر العام الماضي، عدلت «تسلا» أسعار مركباتها بشكل دوري، بما يشمل زيادتين منذ أكتوبر الماضي. وأعلنت تلك الإجراءات مسبقاً، لتحفيز المستهلكين على تسجيل طلبات الشراء قبل ارتفاع الأسعار. كما مثل خفض فترات التسليم إلى أسبوعين فقط حافزاً إضافياً ساعد في زيادة مبيعات الشهر الماضي.

وقال الأمين العام لاتحاد سيارات الركوب، سوي دونغشو، في إحاطة صحافية إن «مصنعي السيارات والحكومات المحلية كثفت جهودها لتقديم حوافز للشراء، مقارنة بالأعوام الماضية».

تركز «تسلا»، عادة على الصادرات في مطلع كل فصل. فبعد تصدير 43.389 مركبة من الصين في أكتوبر، صدرت 16.928 مركبة فقط في نوفمبر الماضي.

بذلك، ارتفع إجمالي التسليمات من مصنع «تسلا» في شنغهاي، المسؤول عن أكثر من نصف إنتاجها العالمي، إلى 82.432 مركبة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأكبر تراجع في 11 شهراً.

وسجلت شركة «بي واي دي»، ومقرها في شنزن، مبيعات قياسية؛ إذ باعت 170.150 مركبة كهربائية بالكامل الشهر الماضي، ما يضعها على مسار التفوق على «تسلا» في تسليمات المركبات الكهربائية على مستوى العالم.