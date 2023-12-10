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«أبل» تستهدف تصنيع 50 مليون هاتف في الهند سنوياً

12/10/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستهدف شركة «أبل» توسيع قاعدتها التصنيعية في الهند خلال السنوات الاثنين إلى الثلاث المقبلة، بهدف تجميع حوالي ربع هواتفها سنوياً هناك.

ووفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخطة تهدف إلى توسيع عملية التصنيع في الهند إلى أكثر من 50 مليون جهاز في غضون السنوات القليلة المقبلة، ثم تعزيز تلك المستويات بعشرات الملايين من أجهزة أيفون بعد ذلك.

ويدعم «أبل» في أهدافها التصنيعية التوسعية كبار الموردين للشركة بما في ذلك التايوانية «فوكسون»، والتي تستعد لافتتاح مصنع جديد في ولاية كارناتاكا الهندية في أبريل، إذ تخطط لتصنيع 20 مليون هاتف ذكي سنوياً في هذا المصنع.

وأشار التقرير إلى أن شركة «أبل» اختارت الهند لكي تصبح الموقع الرئيسي لإنتاج هاتفها الجديد منخفض التكلفة.

كما أوضح أن صانعة الآيفون بدأت العمل مع المتعهدين المحليين لتحديد خطة التصنيع للمنتج.

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