هيونداي وكيا تتوقعان تصدير مليوني سيارة في العام 2023

أظهرت بيانات كورية جنوبية أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشقيقتها، كيا، مليوني وحدة في عام 2023، على خلفية انتعاش السوق بعد جائحة فيروس كورونا.

وقامت هيونداي وكيا بشحن 945 ألفاً و62 وحدة و867 ألفاً و136 وحدة على التوالي من السيارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب نقلاً عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل.

وأظهرت البيانات أن الرقم المجمع يمثل زيادة بنسبة 17.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبالنظر إلى الشحنات الشهرية البالغة 180 ألف وحدة من قبل شركتي صناعة السيارات، يتوقع مسؤولو الصناعة أن تتجاوز مبيعاتهما في الخارج لعام 2023 بأكمله مليوني وحدة لأول مرة منذ عام 2016.

وقال مسؤول في مجموعة هيونداي موتور: «جاءت هذه الزيادة بعد أن قامت المجموعة بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم».

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 43.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، متجاوزة بالفعل إجمالي الشحنات في العام السابق البالغ 41.5 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر السيارات المباعة 24 ألف دولار، بزيادة 68% عن 14 ألف دولار في عام 2016.