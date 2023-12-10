6 شركات تخرج من مؤشر «ناسداك 100» لأسهم التكنولوجيا الاثنين المقبل

تخرج شركة «لوسيد غروب»، و5 شركات أخرى من مؤشر «ناسداك 100» لأسهم التكنولوجيا اعتباراً من الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري.

وأعلنت «ناسداك» المشغلة لبورصة «ناسداك» الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني عن نتيجة التعديل السنوي أوزان أسهم الشركات المكونة لمؤشر «ناسداك 100» لأسهم شركات التكنولوجيا، وأوضحت أنه بموجب هذا التعديل ستخرج من المؤشر 6 شركات، لتحل محلها 6 شركات أخرى.

وأشارت «ناسداك» إلى أن الشركات الـ6 التي ستخرج من المؤشر تشمل «أليغن تكنولوجي» و«إي باي» و«إنفيز إنيرجي» و«جيه دي دوت كوم» و«لوسيد غروب» و«زووم فيديو كوميونيكيشنز».

أما الشركات الـ6، التي ستنضم إلى المؤشر فهي «سي دي دبليو كوربوريشن»، و«كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز» و«دورداش»، و«مونغو دي بي» و«روبر تكنولوجيز»، و«سبلانك».

ويتكون مؤشر «ناسداك 100» من أسهم 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في سوق «بورصة ناسداك»، ويعود تاريخ إطلاقه إلى يناير 1985، وتجري عملية إعادة تعديل أوزان الأسهم على المؤشر بشكل سنوي في شهر ديسمبر، حيث يتزامن هذا التوقيت مع انتهاء صلاحية أربعة أنواع من الأدوات المالية، وهي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وخيارات الأسهم، والعقود الآجلة الفردية للأسهم، ويكون ذلك في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.