تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 35.9 % خلال نوفمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 38.1 بالمئة في أكتوبر .

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي إلى 34.6 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 35.8 في المئة في أكتوبر، وتراجع معدل التضخم مدعوماً بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.

ويقل معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر قليلاً عما توقعه المحللون، وكان متوسط ​​توقعات 18 محللاً تم استطلاع آرائهم يرجح تسجيل التضخم 34.8 في المئة.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المئة في نوفمبر مقارنة بواحد في المئة في أكتوبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المئة، لكنها زادت 64.5 في المئة على أساس سنوي.

وظل التضخم السنوي يسجل صعوداً لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر، والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ مايو.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية على رأسها اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وكذلك الفاكهة بنسبة 3.5%، والخضراوات حوالي 4.7%، إضافة إلى خدمات النقل والفندقة.

على النقيض كان هناك تغير في سلع أخرى؛ إذ ارتفعت مجموعة السكر بنسبة 6% تقريباً، والحبوب والخبز بنسبة 5.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وأيضاً الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، هذا بالإضافة إلى ارتفاعات مجموعة الدخان بنسبة 11.7%، نتيجة الزيادات في أسعار السجائر الأخيرة.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت يوم 11 نوفمبر الماضي، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر انخفاضا من 38% في سبتمبر.

وبحسب الإحصاءات، هبط نمو الأسعار في المدن على أساس شهري إلى 0.9% في نوفمبر، مقارنة بـ1% في أكتوبر الماضي. أما في عموم مصر، والتي تشمل المدن والأرياف، فبلغت أسعار المستهلكين 36.4% في نوفمبر مقارنة بـ38.5% في أكتوبر.

وكان معدل التضخم في مصر قد ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الصيف بعد ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس 2022 أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف.





















