الكويت: توقف الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الضباب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
وقالت المؤسسة الأحد في بيان صحفي إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى "انخفاض مستوى الرؤية الأفقية" نتيجة تشكل الضباب.
من جانب آخر، أعلن الطيران المدني أن الملاحة الجوية في مطار الكويت طبيعية رغم
الضباب.
وتوقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لا سيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.
MENAFN10122023000110011019ID1107566931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.