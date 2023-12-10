الكويت: توقف الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الضباب



أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة الأحد في بيان صحفي إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى "انخفاض مستوى الرؤية الأفقية" نتيجة تشكل الضباب.

من جانب آخر، أعلن الطيران المدني أن الملاحة الجوية في مطار الكويت طبيعية رغم

الضباب.

وتوقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لا سيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.