14000 ألف قذيفة .. وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن تجاوز الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد عن البيع العاجل لنحو أربعة عشر ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل، كما دعا الكونغرس للموافقة السريعة على تخصيص مائة مليار دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا ولأولويات أمن قومي أخرى.
قال بلينكن إن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس.
أضاف بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين: "إسرائيل تخوض حربا الآن مع حماس.. ونريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس".
قال وزير الخارجية الامريكية إن ذخيرة الدبابات والدعم المرتبط بها لا يشكل سوى جزء صغير من المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن الباقي يظل خاضعا لمراجعة الكونغرس، مضيفا "من المهم للغاية أن يكون للكونغرس صوت في هذا الشأن".
جاء قرار المضي قدماً في بيع قذائف دبابات بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار في وقت علقت فيه حزمة المساعدات الأكبر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نقاش حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.
أشار بلينكن إلى أن الرئيس جو بايدن قال إنه مستعد لتقديم تنازلات كبيرة لتحريك حزمة المساعدات. "إنه أمر لدى الرئيس استعداد تام للانخراط فيه".
قال بلينكن أيضا إن المخاطر التي تواجهها أوكرانيا كبيرة بشكل خاص، نظرا لـ "نفاد التمويل" للأوكرانيين.
وأضاف "هذا هو الوقت الذي يتعين أن نتحرك لتكثيف (دعمنا) حقا لأننا إذا لم نفعل ذلك فإننا نعرف ما سيحدث. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيكون قادرا على المضي قدما دون عقاب ونعلم أنه لن يتوقف في أوكرانيا".
ظهر بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه محطة "ايه.بي.سي." وبرنامج "حالة الاتحاد" على محطة "سي.إن.إن".
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