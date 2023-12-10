14000 ألف قذيفة .. وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن تجاوز الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد عن البيع العاجل لنحو أربعة عشر ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل، كما دعا الكونغرس للموافقة السريعة على تخصيص مائة مليار دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا ولأولويات أمن قومي أخرى.

قال بلينكن إن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس.

أضاف بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين: "إسرائيل تخوض حربا الآن مع حماس.. ونريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس".

قال وزير الخارجية الامريكية إن ذخيرة الدبابات والدعم المرتبط بها لا يشكل سوى جزء صغير من المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن الباقي يظل خاضعا لمراجعة الكونغرس، مضيفا "من المهم للغاية أن يكون للكونغرس صوت في هذا الشأن".

جاء قرار المضي قدماً في بيع قذائف دبابات بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار في وقت علقت فيه حزمة المساعدات الأكبر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نقاش حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.

أشار بلينكن إلى أن الرئيس جو بايدن قال إنه مستعد لتقديم تنازلات كبيرة لتحريك حزمة المساعدات. "إنه أمر لدى الرئيس استعداد تام للانخراط فيه".

قال بلينكن أيضا إن المخاطر التي تواجهها أوكرانيا كبيرة بشكل خاص، نظرا لـ "نفاد التمويل" للأوكرانيين.

وأضاف "هذا هو الوقت الذي يتعين أن نتحرك لتكثيف (دعمنا) حقا لأننا إذا لم نفعل ذلك فإننا نعرف ما سيحدث. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيكون قادرا على المضي قدما دون عقاب ونعلم أنه لن يتوقف في أوكرانيا".

ظهر بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه محطة "ايه.بي.سي." وبرنامج "حالة الاتحاد" على محطة "سي.إن.إن".