الجيش الروسي يعلن مقتل 60 جندياً أوكرانياً في منطقة خيرسون خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 60 جنديا وأسرت جنديين في منطقة خيرسون في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، "في اتجاه خيرسون، تكبدت أوكرانيا خسائر بلغت 40 جنديا وثلاث مركبات جراء الأضرار الناجمة عن القوة النارية المشتركة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكر البيان "ألحق الجيش الروسي، بدعم من المدفعية والطيران، أضرارا في جانب العدو في منطقة خيرسون قرب مستوطنة جافريلوفكا".

وأضاف البيان أن "خسائر العدو بلغت نحو 60 جنديا ومركبتين ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "فوزديكا"، فضلا عن استسلام جنديين أوكرانيين".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.



