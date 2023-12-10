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10 متطوعات من الإمارات يغادرن إلى غزة للانضمام للمستشفى الميداني الإماراتي

12/10/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


غادرت 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات اليوم متجهات إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وينضم فريق المتطوعات إلى زملائهم من المتطوعين والأطباء والممرضين الذين باشروا خدماتهم العلاجية والإسعافية للمصابين ضمن جهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ، الذي بدأ استقبال المصابين منذ أمس الأول ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

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