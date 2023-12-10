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إسرائيل تحتجز في سجونها 142 من النساء والفتيات من قطاع غزة بينهن رضيعات ومسنات

12/10/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر
142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير في بيان مشترك أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات".

وأضافت المؤسستان أنه "وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على اعتقالات النساء من غزة.

وقالت المؤسستان في البيان المشترك "إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر (نوفمبر) عن وجود 260 معتقلا/معتقلة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين".

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير حول المعتقلين الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة.

وجاء في البيان أن بن جفير "تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها"

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