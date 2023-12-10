Monday, 11 December 2023 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سانتوس يحجب قميص بيليه

12/10/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر نادي سانتوس عدم استخدام القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه، خلال مشاركته في دوري الدرجة الثانية الذي هبط له لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 11 عاماً.

أعلن هذا القرار المحامي مارسيلو تيكسييرا في مؤتمر صحافي، بعد ساعة واحدة فقط من اختياره رئيساً جديداً لسانتوس، في عملية تصويت شهدت احتجاجات على الأزمة التي يمر بها النادي الذي خرج منه نجوم مثل بيليه ونيمار وروبينيو ورودريغو.

وقال تيكسييرا الذي عاد لرئاسة النادي الذي سبق وتولى رئاسته في فترتين بين 1992 و1993 وبين 2000 و2009 في دوري ولاية ساو باولو: "يمكننا استخدام القميص رقم 10 فقط في دوري المحترفين، لن نستعين به في الدرجة الثانية".

MENAFN10122023000151011027ID1107566926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث