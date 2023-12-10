سانتوس يحجب قميص بيليه

MENAFN - Khaberni) خبرني - قرر نادي سانتوس عدم استخدام القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه، خلال مشاركته في دوري الدرجة الثانية الذي هبط له لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 11 عاماً.

أعلن هذا القرار المحامي مارسيلو تيكسييرا في مؤتمر صحافي، بعد ساعة واحدة فقط من اختياره رئيساً جديداً لسانتوس، في عملية تصويت شهدت احتجاجات على الأزمة التي يمر بها النادي الذي خرج منه نجوم مثل بيليه ونيمار وروبينيو ورودريغو.

وقال تيكسييرا الذي عاد لرئاسة النادي الذي سبق وتولى رئاسته في فترتين بين 1992 و1993 وبين 2000 و2009 في دوري ولاية ساو باولو: "يمكننا استخدام القميص رقم 10 فقط في دوري المحترفين، لن نستعين به في الدرجة الثانية".