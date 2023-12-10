سانتوس يحجب قميص بيليه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر نادي سانتوس عدم استخدام القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه، خلال مشاركته في دوري الدرجة الثانية الذي هبط له لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 11 عاماً.
أعلن هذا القرار المحامي مارسيلو تيكسييرا في مؤتمر صحافي، بعد ساعة واحدة فقط من اختياره رئيساً جديداً لسانتوس، في عملية تصويت شهدت احتجاجات على الأزمة التي يمر بها النادي الذي خرج منه نجوم مثل بيليه ونيمار وروبينيو ورودريغو.
وقال تيكسييرا الذي عاد لرئاسة النادي الذي سبق وتولى رئاسته في فترتين بين 1992 و1993 وبين 2000 و2009 في دوري ولاية ساو باولو: "يمكننا استخدام القميص رقم 10 فقط في دوري المحترفين، لن نستعين به في الدرجة الثانية".
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