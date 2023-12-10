8 كلغ ذهب و6 ملايين ليرة بحفل زفاف تثير الانتقادات في تركيا - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثار حفل زفاف في تركيا جدلاً واسعاً بعد تداول ونشر صور يظهر فيها عروسان داخل صالة مغلقة في ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا، حيث كانت المفاجأة في محتويات الحقيبة التي قدّمها العريس لعروسه.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلّية، قام العريس وهو نجل رجل أعمال ثري بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعويين وعدسات الكاميرات التي كانت توثّق تلك اللحظة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن كمية الذهب بلغت 8 كيلوغرامات.

وقد تفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من عارض تسليم العروس حقيبة مليئة بالذهب باعتبار أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبين من وجد في تلك الحقيبة هدية شخصية وأمراً خاصاً لا يجب انتقاد حدوثه.

ووفق وسائل الإعلام، يدعى العريس أورهان أورماك وهو مهندسٌ مدني ونجل رجل الأعمال المعروف محمد أورماك. أما العروس فتدعى بورجو اوزديكير وهي أيضاً ابنة رجل أعمالٍ ثري. وينحدر كلاهما من العشائر التي تحاول الحفاظ على عاداتها وتقاليدها.

ولم يقتصر حفل الزفاف على الحقيبة المليئة بالذهب فحسب بل قام الحاضرون أيضاً بتقديم كمياتٍ كبيرة من المال للعروسين وقاموا بوضعها في ذات الحقيبة المليئة بالذهب.

وقد ذكرت وسائل الإعلام أن كمية الأموال المقدّمة للعروسين بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 208 آلاف دولارٍ أميركي.

وحضر الحفل الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، عدداً من المسؤولين الحكوميين الأتراك وشيوخ العشائر، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التي أفادت أيضاً بأن الهدايا الذهبية تنوعت بين الأساور والقلادات والأحزمة الذهبية.

وأظهرت الصور عدم قدرة العروس على التحرّك بسهولة بعد ارتدائها لكمية الذهب المقدمة لها، فيما حاول أقرباؤها مساعدتها في المشي، خلال مشاركتها في حلقة الدبكة في حفل الزفاف الذي لا يُعد الأول من نوعه في تركيا.

وفي تركيا التي تتعدد فيها الأعراق والأديان، تكاد تتشابه طقوس الزفاف لدى كل فئات المجتمع، لكنها تختلف في أمور تتعلق بالمهر وتقديم الطعام وكمّياته.

وفي مختلف مناطق البلاد، يتمّ شراء الذهب للعروس مسبقاً، كما يتمّ تقديم مجوهرات ذهبية فخمة إليها لاحقاً كهدايا من قبل أقربائها.

وفي عدد من المناطق التركية يشترط أهل العروس تقديم هدايا لأقربائها كشقيقاتها وخالاتها وعمّاتها وآخرين.

وحتى الآن يطلب غالبية السكان في تركيا من أهل العريس دفع المهر، الذي غالباً ما يكون - بعد الاتفاق عليه - مبلغاً مالياً، كما يطلبون تقديم كمية من الذهب تحدد بالغرامات.