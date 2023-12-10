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وزير الخارجية الفيتو ضد وقف النار بغزة رخصة لقوات الاحتلال في مواصلة القتل

12/10/2023 2:52:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن أسف الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحظى بتأييد دولي واسع.
وأبدى الشيخ سالم العبدالله في تصريح صحافي بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين.
كما أكد أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني ملح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى من أن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد الشيخ سالم العبدالله مجددا على موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية، والديبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقا للمسؤوليات المنوط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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