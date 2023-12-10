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المستشار أحمد بنداري: كثافة الناخبين تجبر بعض اللجان على استمرار العمل

12/10/2023 2:44:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن أغلب اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، غير أن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن عليها.



وأوضح أن من أبرز هذه اللجان البحر الأحمر وجنوب سيناء وشرق وجنوب القاهرة للإدلاء بأصواتهم، وأن الإقبال على اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات، خاصة أن أول يوم شهد توافد كبير علي اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا
كبيرًا على التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.



وأضاف أن هناك إقبالًا علي الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و 500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية على الرقم 506207، وكذلك 500 ألف أخرى عبر رسائل البريد.



وتابع أنه تم متابعة كافة اللجان للتأكد من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع، والتأكد من وجود اللوحات الاسترشادية للصم، وكذلك بطاقات براسل للمكفوفين، موضحًا أن الهيئة تلقت شكري واحدة من لجنة بالجيزة، لعدم وجود بطاقة تصويت برايل لأحد المكفوفين، وتم التأكد من صحة الشكوي، وحلها وتوزيع عدد من بطاقات براسل علي جميع اللجان الانتخابية بالجيزة، والتأكد من تواجدها بلجان المحافظات.



وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية والذين أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية .












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