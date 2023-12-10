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جيش الاحتلال يقتل أمّا وأولادها ويلقى بجثامينهم فى النفايات شمال غزة

12/10/2023 2:44:38 PM
(MENAFN- Youm7) بلا رحمة أو إنسانية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى أٌمّا وأولادها وألقى جثامنيهم فى مكب للنفايات قرب مدرسة حلب بشمال غزة.

وحصلت اليوم السابع على صورة خاصة توضح الجريمة التى قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى واحدة من أبشع الجرائم التى لازال الاحتلال الإسرائيلى يقوم بها فى حق الفلسطينيين.

وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد نحو 18 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

ودمر جيش الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السَّكنية فى القطاع، حيث دمّر أكثر من 305 آلاف وحدة، مشيرا إلى أن ظروف النازحين الذين يتجاوز عددهم (1.5) مليون ونصف المليون إنسان فى قطاع غزة تزداد صعوبة وسوءا وقساوة، مُشيرًا إلى أن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو عدم السماح سوى بدخول المساعدات الهامشية مثل القماش وفحص الكورونا وبعض قوارير المياه، يُعد أسلوبًا غير مقبول من قبل الاحتلال ويهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطينى وعلى الأطفال والنساء، بحرمانهم من الغذاء والدواء وحرمانهم من مُستلزمات الحياة المهمة والأساسية ومن أبسط حقوقهم، معتبرًا أن هذا هو حكم بالإعدام على (2.4) مليون إنسان فى قطاع غزة.



جثامين الأم وأولادها








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