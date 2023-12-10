البحرية الفرنسية: أسقطنا مسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن

MENAFN - Youm7) أعلنت البحرية الفرنسية عن اسقاط مسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن، نقلا عن القاهرة الإخبارية.





وفى سياق منفصل، كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك قد بحث أمس السبت، مع المبعوث الأمريكى إلى

اليمن

تيموثى ليندركينج، مستجدات استئناف عملية السلام فى اليمن وتهديدات جماعة الحوثى، لأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وجدد ابن مبارك - للمبعوث الأمريكي، وفقا لقناة اليمن الإخبارية - موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إحياء عملية السلام.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن.



