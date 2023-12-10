الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن باعتماد آلية تلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولى

MENAFN - Youm7) حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، المجتمع الدولى المسئولية عن فشله فى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولى باعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولى الإنسانى وحماية المدنيين فى قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - استمرار حرب الإبادة الجماعية التى ترتكبها قوات الاحتلال فى قطاع غزة لليوم 65 على التوالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة تجمع على أن النظام العام والإنسانى فى قطاع غزة فى انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، فى ظل اعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الانقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفى مقدمتها المستشفيات ومدارس الايواء خاصة فى شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنسانى فى قطاع غزة، الذى بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود.

وأكدت الوزارة أن المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدى نفعا ولا تجد آذانا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوما بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية فى العالم على الاطلاق فى ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.