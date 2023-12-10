بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الأحد/ استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأشار المركز الصحفى للكرملين -فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن بوتين أكد لنتنياهو أن "الجانب الروسى مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".



وقال الكرملين إن الجانبين أعربا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين كرهائن فى غزة"، مضيفًا أن القادة اتفقوا أيضًا على مواصلة الاتصالات.



وأضاف الكرملين أن بوتين كرر موقف روسيا برفض وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن المحادثة ركزت على الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة.