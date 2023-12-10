الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة أصدقاء العمل المناخى المرتكز على الثقافة

MENAFN - Youm7) أطلقت الإمارات والبرازيل، اليوم /الأحد/، مجموعة أصدقاء العمل المناخى المرتكز على الثقافة (GFCBCA) فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز دور الثقافة فى التخفيف من آثار التغير المناخى والتكيف معه.

وأعلن وزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووزيرة الثقافة البرازيلية مارجريت مينيزيس، عن إطلاق التحالف الجديد، الذى يضم فى عضويته 33 دولة والعديد من وكالات الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالدور المحورى للثقافة فى سياسات تغير المناخ، كما يهدف التحالف إلى حفز الزخم السياسى لضمان عمل متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والترابط والاتساق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمى إن التغير المناخى له تبعات تتجاوز المنظومة البيئية لتطال آثارها المنظومة الاجتماعية والثقافية أيضا، وهو يشكل حالة طوارئ ثقافية لدوره السلبى فى منع المجتمعات من الحفاظ على إرثه الثقافي، حيث يوفر العمل المناخى المرتكز على الثقافة حلا فعالا وشاملا يساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.



من جانبها، أكدت مارجريت أنه لا يمكن استبعاد الثقافة التى تعد أحد أهم وأقوى العناصر من مواجهة تغير المناخ على هذا الكوكب، مشيرا إلى أن البرازيل دولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة البيئية، ولديها جزء كبير من غابات الكوكب والعديد من الحلول التكنولوجية التى يمكن اعتمادها لمعالجة قضية المناخ.