الصحة تترأس غرفة الأزمات المركزية لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية

ترأست وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، اجتماع غرفة الأزمات المركزية، لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية، وذلك بغرفة الأزمات، فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة

التأمين الطبي

على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين على لجان الاقتراع، موجها برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة فى محيط اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن تم الاطمئنان على توافر مخزون كاف من أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة جاهزية فرق الانتشار السريع، لدعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب الاحتياج، وإعداد تقرير يومى طوال أيام الانتخابات، يوضح مؤشرات ومعدلات تنفيذ خطة التأمين الطبى.



ولفت عبدالغفار إلى التوجيه بضرورة تمركز العيادات المتنقلة فى نطاق اللجان الانتخابية المتواجدة فى القرى والمناطق النائية، حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، مع تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، خلال فترات الانتظار قبل التصويت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد النادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.



