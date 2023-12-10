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غلق اللجان الانتخابية بالجمالية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

12/10/2023 2:44:31 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت اللجان الفرعية في دائرة الجمالية أبوابها معلنة انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران، فيما قام المستشارون بغلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول.

وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والذي شهد مشاركة بكثافة عالية من المواطنين والناخبين، حرصا منهم على استغلال حقهم الدستوري في ممارسة حقوقهم السياسية واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم كرئيس لجمهورية مصر العربية خلال الستة أعوام المقبلة.

غلق اللجان في اليوم الاول للانتخابات

غلق اللجان
وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.








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