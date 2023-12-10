غلق اللجان الانتخابية بالجمالية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Youm7) أغلقت اللجان الفرعية في دائرة الجمالية أبوابها معلنة انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران، فيما قام المستشارون بغلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول.
وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والذي شهد مشاركة بكثافة عالية من المواطنين والناخبين، حرصا منهم على استغلال حقهم الدستوري في ممارسة حقوقهم السياسية واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم كرئيس لجمهورية مصر العربية خلال الستة أعوام المقبلة.
غلق اللجان في اليوم الاول للانتخابات
غلق اللجان
وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
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