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إجلاء 300 شخص من مدينة ليماتشى التشيلية بسبب حرائق الغابات

12/10/2023 2:44:29 PM
(MENAFN- Youm7) أجلت سلطات تشيلى 300 شخص من مدينة ليماتشى بسبب حرائق الغابات، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.



وقضت حرائق الغابات على غابات مساحتها 100 هكتار، وأنه فى الوقت الحالي النهر فقط يفصل المناطق السكنية في المدينة عن النار.



وتابع: "بسبب حالة الطوارئ أصدرت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنذارا بإخلاء قطاع ليمانشوتو".












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