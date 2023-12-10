إجلاء 300 شخص من مدينة ليماتشى التشيلية بسبب حرائق الغابات

(MENAFN
- Youm7) أجلت سلطات تشيلى 300 شخص من مدينة ليماتشى بسبب حرائق الغابات، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقضت حرائق الغابات على غابات مساحتها 100 هكتار، وأنه فى الوقت الحالي النهر فقط يفصل المناطق السكنية في المدينة عن النار.
وتابع: "بسبب حالة الطوارئ أصدرت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنذارا بإخلاء قطاع ليمانشوتو".
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