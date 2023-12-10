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صندوق النقد الدولى يوافق على قرض قيمته 390 مليون دولار لدولة توجو

12/10/2023 2:44:29 PM
(MENAFN- Youm7) وافق خبراء صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 390 مليون دولار عقب مناقشة دعم الصندوق مع السلطات التوجولية لسياستها وخططها الإصلاحية وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وذكر صندوق النقد، فى بيان اليوم /الأحد/، أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات التوجولية بشأن برنامج مدته 42 شهرًا.


وأوضح أن البرنامج الاقتصادى للسلطات يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتعزيز القدرة على تحمل الديون مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً فيما يخضع الاتفاق على مستوى الموظفين لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى والمجلس التنفيذى.


وأكد صندوق النقد أن توجو التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادى واسع النطاق يعتمد على خطة التنمية الحكومية والتصدى للتحديات التى تواجه البلاد، بما فى ذلك المخاوف الأمنية الملحة.







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