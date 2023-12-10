نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا ولكن هذه هى بداية نهاية حماس

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب ستستغرق وقتا ولكن هذه هي بداية "نهاية حماس"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة
منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
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