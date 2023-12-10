نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا ولكن هذه هى بداية نهاية حماس

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب ستستغرق وقتا ولكن هذه هي بداية "نهاية حماس"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.