وزير البيئة النيجيرى: سنزرع 10 ملايين شجرة مانجروف خلال 3 سنوات

MENAFN - Youm7) أكد وزير الدولة لشئون البيئة فى جمهورية نيجيريا الاتحادية، إسحاق سالاكو، أن بلاده تعد ثالث أكبر بلد فى العالم من حيث كمية أشجار المانجروف المزروعة، بحسب سكاى نيوز.

وأضاف أن نيجيريا تواصل العمل على تنفيذ خطة لزراعة نحو 10 ملايين شتلة من هذه الأشجار خلال الثلاث سنوات القادمة كونها تلعب دورا مهما فى النظام البيئي.

وقال خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول زراعة أشجار المانجروف على هامش يوم الطبيعة واستخدام الأراضى والمحيطات فى مؤتمر الأطراف "COP28" إن نيجيريا تعمل على إنشاء مشروع معالجة التلوث الهيدروكربونى الذى تبلغ قيمته مليار دولار وينص على استعادة غابات المانجروف فى منطقة دلتا النيجر، حيث تم إعادة تأهيل نحو 460 هكتارا من أشجار المانغروف من أصل 3000 لذلك، وأصدرت دليلا لترميم الأشجار.

وأشار وزير البيئة النيجيرى إلى وضع خطط لإقامة برامج تدريبية للرجال والنساء حول إنشاء مشاتل المانغروف بالإضافة إلى تقديم منح نقدية لهم بسبب حضانتهم للمانغروف، مما ينعكس بالفائدة على مشروع الترميم الذى تعمل عليه نيجيريا لدعم سبل عيش كونها تلعب دورا حاسما فى الحملة ضد التغير المناخي.

وقال الوزير فى هذا الإطار: "إن الطبيعة الجيدة مهمة جدًا لمكافحة تغير المناخ، لافتا إلى أن نيجيريا تقود الحراك من أجل الحلول القائمة على الطبيعة لدعم مكافحة تغير المناخ، وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة لنا فى إفريقيا لأنه عندما نقوم بالحلول القائمة على أساس الدولة فإننا ندعم أيضًا سبل عيش الناس لأن عددًا كبيرًا من الناس يعتمدون على الطبيعة فى معيشتهم، لذلك أعتقد أنه من المهم أن نستمر فى دعم وتعزيز طبيعة الحلول للتحدى ضد المناخ".

وأوضح سالاكو أن أشجار المانجروف تتأثر بشدة بالأنشطة البشرية، وخاصة التنقيب عن النفط، وفى حوالى 10 سنوات فقدت نيجيريا 22 بالمئة من الغابات، وتشمل العوامل الأخرى التى تؤدى إلى تدهور غابات المانجو النيجيرية الإفراط فى الاستغلال والتجريف.

ولفت إلى مسؤولية نيجيريا على المستوى الإقليمى من خلال تزويد أشقائها الأفارقة للتوصل إلى آراء متوافقة تدعم الأهداف الطموحة المتمثلة فى حماية 30 بالمئة من الأراضى والمحيطات بحلول عام 2030 كمساهمة أساسية فى تغير المناخ والحفاظ على أشجار المانغروف.

وأضاف فى كلمته خلال الجلسة " بهدف تحقيق الأهداف الطموحة فى العالم مثل طموح استعادة المانغروف، يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد لإعطاء الأولوية للحلول القائمة على الأمة وتمويل الطبيعة، منوها بالالتزام بتقديم ما لا يقل عن 20 مليون دولار أميركى سنويا فى التمويل الدولى للتنوع البيولوجى إلى البلدان النامية بحلول عام 2025، وهذه خطوة جيدة ويجب أن نضع آلية للمساءلة لتتبع الاستثمار".

وقال: " إن نيجيريا تدعو لتحالف وزارى للتمويل المتبادل لتعزيز طموح التنوع البيولوجى والتمويل والمساءلة فى مزيج التعهدات السنوية للبلدان النامية، ولدينا تداعيات إيجابية، كحماية وترميم أشجار المانغروف ونود أن نحث جميع البلدان على زيادة جهودها بشأن هذه المسألة والعمل معنا لضمان متابعة العالم لهذا الالتزام المالى الحاسم".