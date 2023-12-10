بلينكن تعليقا على استخدام أمريكا الفيتو: نريد التأكد من مواصلة إسرائيل حملتها

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد التأكد من استمرار إسرائيل فى حملتها فى قطاع غزة، وذلك فى تعليق منه بشأن استخدام واشنطن حق النقض الفيتو فى مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة.

وأورد الموقع الإلكترونى الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم /الأحد/ أن بلينكن أجرى حوارا مع شبكة (سى إن إن) الأمريكية، وقال له المحاور جيك تابر، إن الولايات المتحدة وقفت بمفردها فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول /الجمعة/ لعرقلة وقف إطلاق النار، كما تجاوزت الادارة الأمريكية الكونجرس لإرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، واقتبس تابر مقولة بلينكن "لقد قلت هذا الأسبوع أن هناك "فجوة بين...نية حماية المدنيين، والنتائج الفعلية التى نراها على الأرض" فى غزة. هل يمكنك وصف تلك الفجوة؟ ما الذى تفعله إسرائيل الآن والذى تعتقد أنه لا يظهر ما يكفى من الرعاية أو الحماية للمدنيين الفلسطينيين؟.



وأجاب بلينكن: " نعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدة الإنسانية إلى كل من يحتاج إليها. وأعتقد أن النية موجودة، لكن النتائج لا تظهر نفسها دائما"، وتابع "نريد أن نتأكد من استمرار إسرائيل فى هذه الحملة - لأنهم، تذكروا، يتعاملون مع منظمة قامت فى 7 أكتوبر بأعمال وحشية، وأوضحت أنها ستفعل ذلك مرارا وتكرارا إذا سنحت لها الفرصة لذلك. لذا، يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الأمر، وأن تحمى نفسها، وتمنع تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى. ولكن بينما تفعل ذلك، فمن الضرورى حماية المدنيين".



وحول ما إذا كانت أمريكا ستواصل دعم إسرائيل بنفس الوتيرة الحالية إذا استمر هذا لأشهر وأشهر، رد بلينكن بأنه "مرة أخرى، يتعين على إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات. وبطبيعة الحال، الجميع يريد أن يرى نهاية هذه الحملة فى أسرع وقت ممكن. لكن أى دولة تواجه ما تواجهه إسرائيل فإنها ستفعل ذلك مرارا وتكرارا - يجب عليها أن تصل إلى النقطة التى تكون فيها واثقة من أن ذلك لا يمكن تكراره"

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وأشار إلى أنه عندما تنتهى العملية العسكرية فإن الأمر لم ينته بعد، لأنه يتعين علينا أن نحقق سلاما دائما ومستداما، وعلينا أن نتأكد من أننا نسير على الطريق المؤدى إلى سلام دائم ومستدام. من وجهة نظرنا، أعتقد من وجهة نظر الكثيرين حول العالم، أن ذلك يجب أن يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية. وأضاف لن يكون هناك أمن دائم لإسرائيل ما لم يتم تلبية التطلعات السياسية الفلسطينية.

