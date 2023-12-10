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مهند لاشين يحقق رقما فريدا فى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا

12/10/2023 2:44:24 PM
(MENAFN- Youm7) حقق مهند لاشين
لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، رقما فريدا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



لعب مهند دورا فعالا في تعادل بيراميدز، بدون أهداف مع صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة من دور أبطال أفريقيا.



ووفقا لموقع "سوفاسكور"، الخاص بأرقام وإحصاءات كرة القدم، فإن مهند لاشين حقق 11 تدخلا على الكرة ضد ماميلودي صانداونز، وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



ويظهر مهند بشكل مميز للغاية مع بيراميدز، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مودرن فيوتشر، ليقترب من حجز مكان في قائمة المنتخب الوطني، بفعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الشهر المقبل في كوت ديفوار، في ظل اعتزال طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، اللعب دوليا.












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