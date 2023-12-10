مهند لاشين يحقق رقما فريدا فى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) حقق مهند لاشين
لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، رقما فريدا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
لعب مهند دورا فعالا في تعادل بيراميدز، بدون أهداف مع صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة من دور أبطال أفريقيا.
ووفقا لموقع "سوفاسكور"، الخاص بأرقام وإحصاءات كرة القدم، فإن مهند لاشين حقق 11 تدخلا على الكرة ضد ماميلودي صانداونز، وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
ويظهر مهند بشكل مميز للغاية مع بيراميدز، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مودرن فيوتشر، ليقترب من حجز مكان في قائمة المنتخب الوطني، بفعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الشهر المقبل في كوت ديفوار، في ظل اعتزال طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، اللعب دوليا.
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