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رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين ويؤكد ثقته فى تجاوز المرحلة وعودة الانتصارات

12/10/2023 2:44:24 PM
(MENAFN- Youm7) حرص المهندس محسن صلاح، رئيس النادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، وذلك بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.



وخلال الجلسة، حرص المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين، مؤكداً دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، أحد أبناء النادي المخلصين وجهازه المعاون، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.



كما شدد المهندس محسن صلاح على أهمية حصد نقاط مباراة طلائع الجيش لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية والأفريقية، ومؤكدا ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت محرم لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.



وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، إن الإدارة تقف خلف الفريق والجهاز الفني ولا تتوانى عن الدعم والمساندة، وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة.












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